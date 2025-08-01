Doehler Dry Ingredient Solutions, LLC is recalling Member’s Mark Freeze Dried Fruit Variety Pack 15 count boxes, UPC 1 93968 50900 2 due to contamination with Listeria monocytogenesListeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, a Listeria monocytogenes infection can cause miscarriages and stillbirths among pregnant women.

No illnesses have been reported to date.

Products affected are:

PRODUCT SIZE UPC LOT/MFG CODES USE BY DATE 
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22517506/24/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22517606/25/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22517706/26/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518106/30/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518207/01/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518307/02/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518407/03/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518607/05/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518807/07/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22518907/08/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519007/09/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519107/10/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519207/11/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519607/15/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519707/16/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519807/17/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22519907/18/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22520207/21/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22520307/22/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22520407/23/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22520507/24/2027
Member’s Mark
Freeze Dried Fruit
Variety Pack		15 count1 93968 50900 22520607/25/2027

The firm discovered the problem via internal testing of their products. The products were distributed between 7/1/2025-7/25/2025 and sold in Sam’s Club retail stores. These products were packaged in foil pouches inside a corrugated box. The lot number and expiration date are located on the bottom of the case. Product was shipped to distribution centers in the following states: AL, AZ, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, LA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, PA, PR, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY. Consumers who have this product in their possession should not consume the product. 

